SINFOGLESIA zelebriert den "Aufbruch"

Nach dem sensationellen Charterfolg des SINFOGLESIA-Debütalbums, das dem Mastermind Christoph Siemons zuletzt gleich sieben Nominierungen beim OPUS Klassik bescheren sollte, folgte nun der nächste Schritt, ein gemeinschaftlicher Blick nach vorn: Das neue Album "Der Aufbruch" erschien am 19.11.2021.

Alles begann mit einem Versprechen an Gott: "Sollte ich überleben, schreibe ich dir eine Messe", schwor sich Christoph Siemons, als bei ihm vor einigen Jahren eine schwere Herzerkrankung festgestellt wurde. Nach erfolgreicher OP hielt der renommierte Musiker und Produzent sein Wort: Zusammen mit gut 100 Musikerinnen und Musikern entstand in jahrelanger Arbeit das nach diesem "Versprechen" benannte SINFOGLESIA-Debütalbum.

"Und dieses Versprechen gilt bis heute", betont Siemons, der in diesem Herbst mit "Der Aufbruch" das zweite Kapitel vorlegt. "Auch unser Anliegen ist immer noch dasselbe: Damals habe ich die Hoffnung gebraucht. Mir hat dieses Versprechen Hoffnung gegeben, dass ich’s auch überleben werde. Und jetzt wollen wir das auch zurückgeben", so der bekannte Kölner Komponist. Am Samstag, den 27.11.2021 ist SINFOGLESIA in der TV-Show mit Florian Silbereisen "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" zu sehen.

