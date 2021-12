Neue Geschäftsführerin für Silbermann-Gesellschaft

Freiberg/Berlin (MH) – Die Kulturmanagerin Juliane Schwarz-Bierschenk wird neue Geschäftsführerin der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft im sächsischen Freiberg. Die 50-Jährige übernimmt zum 1. März 2022 die Nachfolge von Kristine Schmidt-Köpf, die sich nach sieben Jahren neuen Aufgaben widmen wird, teilte die Gesellschaft am Freitag mit.

Mit Schwarz-Bierschenk habe man eine engagierte und versierte neue Geschäftsführerin gewonnen, sagte der Präsident der Silbermann-Gesellschaft, Domorganist Albrecht Koch. "Wir haben viel vor und werden dies nun mit neuen Impulsen und Ideen gemeinsam angehen." So seien bereits die ersten Planungen für die Silbermann-Tage 2023 angelaufen und neue Projekte in Vorbereitung.

Schwarz-Bierschenk stammt aus dem Schwarzwald und lebt seit 2017 in Chemnitz, wo sie an der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 mitgearbeitet hat. In der Verbindung mit der Kulturhauptstadt sieht sie Anknüpfungspunkte für die Silbermann-Gesellschaft, die sich dem Erbe des Orgelbaumeisters Gottfried Silbermann (1683-1753) widmet. Mit neuen Wegen will sie das Potenzial der Musikveranstaltungen und der kulturellen Bildung noch mehr nutzen. "Ich wünsche mir, dass es gelingt, ausgehend von Freiberg die spannenden Klanglandschaften in unserem Teil Sachsens weit über die Region hinaus noch besser hörbar, sichtbar und begreifbar zu machen", sagte die künftige Geschäftsführerin. Dabei habe sie nicht nur Deutschland und Europa im Blick. Die historische Orgellandschaft in Mitteldeutschland habe weltweit eine große Fangemeinde, "die bis Ostasien und Nordamerika reicht".

Die 1990 gegründete Silbermann-Gesellschaft veranstaltet Konzerte, Exkursionen, Tagungen sowie Kinder- und Jugendprojekte zum Thema Orgel. Alle zwei Jahre finden die Silbermann-Tage statt, ein Musikfestival mit internationalem Orgelwettbewerb, das hochkarätige Künstler und Nachwuchsorganisten aus aller Welt anzieht.

(wa)

