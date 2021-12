New Yorker Met macht Booster-Impfung verpflichtend

New York/Berlin (MH) – Die New Yorker Metropolitan Opera (Met) macht ab 17. Januar 2022 eine Booster-Impfung zur Pflicht. Das gelte für alle Künstler, Mitarbeiter und Zuschauer, die die Covid-Auffrischungsimpfung erhalten können, teilte das Haus am Mittwoch mit. Wer erst nach dem 17. Januar Anspruch auf einen Booster hat, bekomme dann eine zweiwöchige Nachfrist.

Mit der Maßnahme reagiere man auf die erwartete größere Verbreitung der Omikron-Variante, hieß es. Die Entscheidung sei in Absprache mit den Gesundheitsexperten der Met getroffen worden.

"Wir möchten, dass sich jeder, der unser Opernhaus betritt, sicher fühlt", sagte Intendant Peter Gelb. "Wir haben hart gearbeitet, um im September wieder zu öffnen. Und wir geben jetzt sicherlich nicht auf." Er sei zuversichtlich, dass Mitarbeiter und Publikum wissen, dass diese Aktion in ihrem besten Interesse ist.

Die Metropolitan Opera hat im September nach anderthalb Jahren wieder geöffnet. Zuvor hatte das Haus eine obligatorische Impfrichtlinie für ihre Mitarbeiter eingeführt. Auch die Zuschauer müssen vollständig geimpft sein.

