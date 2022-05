Wiener Symphoniker finden neue Dirigenten

Wien/Berlin (MH) – Nach dem Rücktritt von Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada haben die Wiener Symphoniker neue Dirigenten für die nächsten Konzerte gefunden. In der kommenden Woche werden Lionel Bringuier im Wiener Konzerthaus und Petr Popelka im Musikverein Wien am Pult stehen, teilte das Orchester am Montag mit. Für eine Korea-Tournee vom 29. Mai bis 1. Juni konnte der frühere Symphoniker-Chefdirigent Philippe Jordan, der jetzt Musikdirektor der Wiener Staatsoper ist, gewonnen werden. Ein für den 4. Juni geplantes Open-Air-Konzert im MuseumsQuartier muss hingegen ausfallen.

Orozco-Estrada war Mitte April mit sofortiger Wirkung als Chefdirigent und Künstlerischer Leiter der Wiener Symphoniker zurückgetreten. Zuvor hatte das Orchester entschieden, den bis Sommer 2025 laufenden Vertrag des Kolumbianers nicht zu verlängern. Der 44-Jährige hatte das Amt im September 2020 übernommen.

