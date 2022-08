Bregenzer Festspiele mit Halbzeit-Bilanz zufrieden

Bregenz/Berlin (MH) – Die Bregenzer Festspiele haben zur Halbzeit der aktuellen Saison zufrieden Zwischenbilanz gezogen. Die Oper "Madame Butterfly" von Giacomo Puccini ist ausverkauft, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Einschließlich der 13. Aufführung am (morgigen) Donnerstag werden rund 88.000 Menschen das diesjährige Spiel auf dem See gesehen haben. Insgesamt werden damit fast 128.000 Besucher wartet.

Bisher gab es zwei Schlechtwetter-Absagen auf der Seebühne: Die Premiere am 20. Juli musste nach einer Stunde in das Festspielhaus verlegt werden, die Vorstellung am 28. Juli wurde von Beginn an im Festspielhaus gespielt. Dort erlebten auch 3.970 Besucher die Oper "Sibirien" von Umberto Giordano. Die drei Vorstellungen waren zu 86 Prozent ausgelastet.

Die zweite Saisonhälfte bietet unter anderem eine Uraufführung: Mit "Melencolia" hat Brigitta Muntendorf eine "Show gegen die Gleichgültigkeit des Universums" komponiert. Bei dem Auftragswerk führt sie auch Regie. Für die weiteren 13 "Madame Butterfly"-Vorstellungen seien vereinzelt Restkarten verfügbar, hieß es. Die Bregenzer Festspiele dauern noch bis zum 21. August.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Bregenzer Festspielen

Link:

➜ http://www.bregenzerfestspiele.com