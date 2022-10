Hrůša wird Musikdirektor am Royal Opera House London

London/Berlin (MH) – Das Londoner Royal Opera House hat den tschechischen Dirigenten Jakub Hrůša zu seinem neuen Musikdirektor ernannt. Der 41-Jährige werde das Amt im September 2025 antreten, teilte Geschäftsführer Alex Beard am Dienstag mit. Hrůša folgt auf Antonio Pappano, der das Haus im September 2024 nach dann 22 Jahren verlässt.

"Jakub bringt seine eigenen Qualitäten als außergewöhnlicher Musiker und natürlicher Anführer ein, um auf (Pappanos) Leistungen mit dem Team der Royal Opera aufzubauen und ein wachsendes Publikum in diesem Land und auf der ganzen Welt mit dieser außergewöhnlichen und transformativen Kunstform zu inspirieren", sagte Beard. Hrůša übernehme mit sofortiger Wirkung die Position des designierten Musikdirektors. In der Saison 2024/25 teilen sich Hrůša und Pappano die Verantwortung des Hauses und werden als besondere Gastdirigenten auftreten.

Hrůša sagte, nach zwei Produktionen als Gastdirigent freue er sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der Royal Opera. "Ich habe immer von einer langfristigen Beziehung zu einem Haus geträumt, in dem man die höchsten Standards in der Oper erreichen kann." London sei nicht nur ein Ort, an dem er gerne gelebt und gearbeitet habe, "sondern wird mir jetzt als meine wahre künstlerische Heimat im Bereich der Oper wertvoll sein".

1981 im tschechischen Brünn geboren, ist Hrůša seit 2016 Chefdirigent der Bamberger Symphoniker. Dort steht er bis September 2026 unter Vertrag, und es gebe eine Reihe von Plänen für internationale Auftritte mit dem Orchester in den kommenden Jahren, hieß es. Man gratuliere ihm zu seiner "neuen, großartigen Aufgabe an einem der international führenden Opernhäuser". Intendant Marcus Rudolf Axt erklärte: "Ich habe Jakub Hrůša selbst erst kürzlich in London erleben dürfen und bin mir sicher, dass er dort in ähnlicher Weise 'am richtigen Platz' sein wird, wie dies auch bei uns in Bamberg der Fall ist."

Hrůša wirkt auch als Erster Gastdirigent der Tschechischen Philharmonie und des Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom. Beim Royal Opera House wird er der siebte Musikdirektor nach Karl Rankl, Rafael Kubelík, Sir Georg Solti, Sir Colin Davis, Bernard Haitink und Antony Pappano.

Update (18.10.2022 – 19:40 Uhr): Reaktionen der Bamberger Symphoniker (vierter Absatz)

