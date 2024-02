Gärtnerplatztheater: Intendant Köpplinger bleibt bis 2030

München/Berlin (MH) – Der Intendant des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz, Josef E. Köpplinger, bleibt für drei weitere Jahre im Amt. Der bis 2027 laufende Vertrag des Österreichers wurde am Donnerstag bis 2030 verlängert, wie Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) mitteilte. Unter Köpplingers Leitung habe das Haus große künstlerische Erfolge zuhause im Freistaat sowie internationale Beachtung erzielt. "Die bunte Mischung aus klassischen Opernproduktionen, Operetten, Musicals und experimentierfreudigem Tanztheater bei hohem künstlerischem Anspruch macht einfach Spaß und zieht Groß wie Klein in den Bann des Theaters", sagte er.

Köpplinger, der das Haus seit 2012 leitet, bedankte sich für das Vertrauen. Gemeinsam mit allen Kollegen wolle er "am Profil eines offenen, der Freiheit der Kunst keine Grenzen setzenden Musiktheaters weiterarbeiten", erklärte der Intendant und Regisseur.

Der 1964 geborene Köpplinger studierte an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien. Für das Musicalfestival Schloss Prugg wurde er 1999 zum jüngsten Intendanten Österreichs berufen. Von 2004 bis 2007 war er Schauspieldirektor am Theater in St. Gallen und begründete dort die St. Galler Festspiele mit. Von 2007 bis 2012 war Köpplinger Intendant des Stadttheaters Klagenfurt.

