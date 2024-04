Frankfurter Chordirektor geht zur New Yorker Met

New York/Berlin (MH) – Der Chordirektor der Oper Frankfurt, Tilman Michael, wechselt in gleicher Position an die Metropolitan Opera New York (Met). Der gebürtige Stuttgarter (Jahrgang 1975) werde seine Aufgaben im Sommer in Vorbereitung auf die Saison 2024/25 aufnehmen, teilte die Met am Mittwoch mit. "Er hat ein angeborenes Verständnis für die Komplexität der Stimme und holt das Beste aus den Chören heraus, mit denen er arbeitet", sagte Met-Musikdirektor Yannick Nézet-Séguin.

Michael ist seit 2014 Chordirektor an der Oper Frankfurt. Zuvor hatte er die Position am Nationaltheater Mannheim inne. Beide Chöre wurden unter seiner Leitung von der Zeitschrift "Opernwelt" zum Chor des Jahres gewählt. Zehn Jahre lang assistierte er dem Chorleiter bei den Bayreuther Festspielen. Er arbeitete an den Opernhäusern in Amsterdam, Dresden, Moskau, Stuttgart und Wien sowie mit verschiedenen deutschen Rundfunkchören und Vokalensembles.

In New York folgt Michael auf Donald Palumbo, der zum Ende der laufenden Saison nach dann 17 Spielzeiten zurücktritt. Er fühle sich geehrt, die Position des Chordirektors an der Met anzunehmen und "Teil des außergewöhnlichen Musizierens zu sein, das in diesem ganz besonderen Opernhaus stattfindet", sagte der Stuttgarter. "Mein besonderer Dank gilt auch dem Intendanten Bernd Loebe und der Oper Frankfurt, wo ich in den letzten zehn Jahren mit wunderbaren Kollegen zusammenarbeiten durfte."

