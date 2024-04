Rheingau Musik Preis an Geigerin Julia Fischer

Oestrich-Winkel/Berlin (MH) – Der diesjährige Rheingau Musik Preis geht an Julia Fischer. Sie gehöre seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den renommiertesten Geigerinnen unserer Zeit, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll der Künstlerin im Rahmen ihres Konzerts am 4. Juli auf Schloss Johannisberg verliehen werden.

Fischer habe sich mit technischer Perfektion, stilistischer Versiertheit und eleganter Virtuosität seit jeher einen festen Platz in der geigerischen Weltelite erspielt, hieß es in der Begründung zur Preisverleihung. Ihr künstlerisches Schaffen als Solistin, Kammermusikerin und künstlerische Leiterin sei dabei von einer beeindruckenden Vielseitigkeit geprägt. "Zudem ist ihr leidenschaftliches und unermüdliches Engagement im Bereich musikalischer Spitzen- und Breitenförderung ein weiteres Zeugnis ihrer außergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeit."

Hessens Kulturminister Timon Gremmels (SPD), dessen Haus das Preisgeld zur Verfügung stellt, erinnerte daran, dass Fischer 2006 den Ruf der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst als damals jüngste Professorin für einige Jahre angenommen hatte. "Bei aller künstlerischen Perfektion bleibt sie nahbar – zum Beispiel mit ihrer eigenen Musikplattform und ihrem großen Engagement für die musikalische Bildung", erklärte er.

Der Rheingau Musik Preis wird zum 31. Mal vergeben. Bisherige Preisträger waren unter anderem der lettische Geiger Gidon Kremer (1996), die Internationale Bachakademie Stuttgart (2000), der Windsbacher Knabenchor (2007), die Lautten Compagney (2012) und im vorigen Jahr das englische Vokalensemble Tenebrae Choir.

(wa)

