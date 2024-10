Mannheimer Generalmusikdirektor verlängert

Mannheim/Berlin (MH) – Der Generalmusikdirektor des Nationaltheaters Mannheim, Roberto Rizzi Brignoli, bleibt bis 2028 im Amt. Am Dienstag verlängerte der gebürtige Italiener seinen laufenden Dreijahresvertrag um zwei weitere Spielzeiten, wie das Haus mitteilte. Damit habe man einen international renommierten Dirigenten weiterhin gewinnen können und künstlerische Kontinuität gesichert, sagte Opernintendant Albrecht Puhlmann.

Brignoli erklärte, er freue sich sehr, die Zusammenarbeit mit dem Orchester des Nationaltheaters, dem Opernensemble und dem Chor weiterzuführen und zu vertiefen. "Auch bin ich sehr gespannt darauf, die neue Interimsspielstätte 'Oper am Luisenplatz' vom Pult aus zu erleben und mit Musik zu befüllen", fügte er hinzu. In der "OPAL" dirigiert Brignoli am 9. November die Premiere von Giuseppe Verdis Oper "La traviata"

Das 1957 eröffnete Vierspartentheater wird seit August 2022 generalsaniert. Die Ersatzspielstätte für das Musiktheater konnte erst vor zehn Tagen, am 12. Oktober 2024, den Betrieb aufnehmen. Das zuständige Bauunternehmen hatte Ende 2022 Insolvenz beantragt. Zwischenzeitlich behalf sich das Theater mit der Alten Schildkrötfabrik in Mannheim-Neckerau, die jedoch nur Platz für Musiktheater in kleinerer Besetzung bot. Die Sanierungsarbeiten des Stammhauses sollen bis zur Spielzeit 2028/29 dauern.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Nationaltheater Mannheim

Link:

➜ http://www.nationaltheater-mannheim.de