Staatstheater Kassel: Geschäftsführer Ripberger geht

Wiesbaden/ Berlin (MH) – Das Hessische Kulturministerium und der Geschäftsführende Direktor des Staatstheaters Kassel, Dieter Ripberger, haben sich auf eine Beendigung ihrer Zusammenarbeit geeinigt. Das teilte das Ministerium in Wiesbaden am Montag mit. "Ich habe mich bereit erklärt, den Gestaltungsanspruch des Staatsministers hinsichtlich der Besetzung dieser Schlüsselposition am Staatstheater Kassel zu akzeptieren", wurde Ripberger zitiert.

Der 1987 in Schwäbisch Gmünd geborene Ripberger war Ende 2023 unter der damaligen Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) als Geschäftsführer berufen worden und hatte das Amt im Februar 2024 übernommen. Gemeinsam mit Intendant Florian Lutz bildete er die Doppelspitze des Staatstheaters. Im September wurde er von Dorns Nachfolger Timon Gremmels (SPD) freigestellt. Dies wollte Ripberger zunächst nicht hinnehmen. Auch die Spartenleiter und der Intendant des Staatstheaters wandten sich in einem gemeinsamen Brief an den Minister gegen die Kündigung. Mitte Oktober wurde Jürgen Braasch als Interims-Geschäftsführer eingesetzt.

Gremmels dankte Ripberger für seinen engagierten Einsatz und seine wertvollen Impulse im Rahmen seiner Tätigkeit. Diese würden auch nach seinem Ausscheiden fortwirken. Ripberger habe die Leitung des Staatstheaters in einer schwierigen Phase übernommen. "Ich bedaure es, die Zusammenarbeit mit ihm nicht fortsetzen zu können", betonte Gremmels.

Es sei ihm eine große Freude und Ehre gewesen, das Staatstheater Kassel durch wichtige strategische Projekte zu begleiten, erklärte Ripberger. "Gemeinsam mit einem engagierten Team konnte ich an einer zukunftsorientierten Ausrichtung des Staatstheaters arbeiten." Seinen Mitarbeitern danke er für ihr Vertrauen und ihr Engagement und Intendant Lutz für die sehr gute Zusammenarbeit. "Ich wünsche dem Haus innerhalb der nun entschiedenen Leitplanken den allerbesten Erfolg – insbesondere Ruhe, Geschlossenheit und Motivation für die gemeinsamen Ziele."

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Staatstheater Kassel

Link:

➜ http://www.staatstheater-kassel.de