Neue künstlerische Leiterin für Concertgebouw Orchestra

Amsterdam/Berlin (MH) – Das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam (RCO) bekommt eine neue künstlerische Leiterin. Die Musikwissenschaftlerin Elena Dubinets übernimmt die Position ab dem 1. Mai 2025, wie das Orchester am Donnerstag mitteilte. Sie folgt auf Ulrike Niehoff, die das Amt im Sommer 2023 aufgegeben hatte.

Die 1969 in Moskau geborene Dubinets ist seit 2021 in der gleichen Funktion beim London Philharmonic Orchestra tätig. Zuvor hatte sie leitende künstlerische Positionen beim Atlanta Symphony Orchestra und beim Seattle Symphony Orchestra inne. Mit Dubinets gewinne das Concertgebouw Orchestra "eine außergewöhnliche neue Kollegin", sagte Geschäftsführer Dominik Winterling. "Gemeinsam mit ihr werden wir die Position des Concertgebouw Orchesters als eines der weltweit führenden Sinfonieorchester weiter ausbauen und sein künstlerisches Profil stärken."

Ihr Studium am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium hat Dubinets 1996 mit dem Master of Arts und dem Doktor der Philosophie abgeschlossen. Im selben Jahr zog sie in die USA und 2021 nach London. Ihre Berufung zum Concertgebouw Orchestra sei ihr eine große Ehre und Freude, sagte sie. "Die reiche Geschichte des Orchesters, die Exzellenz und Hingabe seiner Musiker und Dirigenten, die wichtige Rolle, die das Orchester in den Gemeinschaften, denen es dient, und in der Musikausbildung sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene spielt, sowie seine langjährige Tradition der Zusammenarbeit mit lebenden Komponisten machen dieses Orchester zu einer der weltweit inspirierendsten Positionen in den darstellenden Künsten."

