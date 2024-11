Barenboim sagt Konzerte mit Berliner Staatskapelle ab

Berlin (MH) – Daniel Barenboim hat das Dirigat der Konzerte der Staatskapelle Berlin am 25. und 26. November aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Für den ehemaligen Generalmusikdirektor (82) springt Philippe Jordan ein, wie die Staatsoper am Sonntag mitteilte. Es wäre Barenboims einziges Konzert mit der Staatskapelle in dieser Saison gewesen. Das Programm mit konzertanten Ausschnitten aus Richard Wagners Opern "Tristan und Isolde" und "Die Walküre" bleibt unverändert.

Der Schweizer Jordan ist ehemaliger Kapellmeister der Berliner Staatskapelle, wirkte dort von 1998 bis 2002 als Assistent von Daniel Barenboim und war von 2006 bis 2010 Erster Gastdirigent der Staatskapelle. Zuletzt leitete er im Frühjahr 2024 zwei Mal den "Ring"-Zyklus an der Staatsoper Unter den Linden. Seit 2020 und noch bis 2025 ist Jordan Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper. 2027 wird er Chefdirigent des Orchestre National de France.

Barenboim prägte die Berliner Staatsoper und die Staatskapelle von 1992 bis zu seinem Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen Anfang 2023. In dieser Zeit hat er rund 760 Musiktheatervorstellungen in Oper und Ballett sowie mehr als 850 Konzerte dirigiert. Unter den Aufführungen waren mehr als 450 gemeinsame Auftritte bei Gastspielen in weltweit 90 Opernhäusern und Konzertsälen. Im Oktober 2024 verlieh ihm die Staatskapelle Berlin den erstmals vergebenen Titel "Ehrenchefdirigent".

