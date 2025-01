Theater Magdeburg erzielt 2024 Einnahmenrekord

Magdeburg/Berlin (MH) – Das Theater Magdeburg hat für das vorige Jahr eine "hervorragende" Bilanz gezogen. "Wir haben die Einnahmen und die Auslastung von 2023 übertroffen. 2024 ist sogar das einnahmenstärkste Jahr in der Geschichte unseres Hauses", erklärte Generalintendant Julien Chavaz am Mittwoch. Zu den 927 Vorstellungen kamen etwa 160.000 Besucher, hieß es. Das entspreche einer Auslastung von 85,7 Prozent (2023: 82,3 Prozent). Die Einnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 200.000 Euro auf 3,4 Millionen Euro.

Im Opern- und Schauspielhaus fanden 28 nahezu ausverkaufte Premieren statt. Die Musiktheater-Sparte präsentierte zehn Neuproduktionen, darunter Bizets "Carmen". Weitere Publikumslieblinge waren die Musicals "Anything Goes" und "Evita". Die 18 Vorstellungen des DomplatzOpenAir "Liebe stirbt nie" waren bereits vor der Premiere ausverkauft und zogen insgesamt 22.876 Zuschauer an.

Die Magdeburgische Philharmonie spielte 36 Konzerte, darunter die ausverkauften Neujahrs- und Gedenkkonzerte. Die Sinfoniekonzerte besuchten mehr als 10.000 Menschen. In das Ballett "Borgia" kamen über 5.000 Besucher.

Der Schweizer Regisseur Chavaz hat die Generalintendanz am Theater Magdeburg im August 2022 von Karen Stone übernommen, die das Vierspartenhaus seit 2009 geleitet hatte.

