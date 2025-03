Hermes Helfricht wird Erfurter Generalmusikdirektor

Erfurt/Berlin (MH) – Hermes Helfricht wird neuer Generalmusikdirektor am Theater Erfurt. Der 33-Jährige unterzeichnete am Montag einen Vertrag von Juli 2025 bis Juli 2027, wie das Haus mitteilte. Helfricht folgt Alexander Prior, dessen Vertrag als Chefdirigent im April 2024 einvernehmlich aufgelöst worden war.

Mit Helfricht gewinne das Theater Erfurt "einen aufstrebenden, zugleich aber bereits erfahrenen Dirigenten, der frische Impulse setzen wird", sagte der Künstlerische Direktor Malte Wasem. "Besonders freut mich, dass diese Personalentscheidung auf so breite Zustimmung im Haus trifft – ein starkes Zeichen für eine inspirierende gemeinsame Zukunft."

Helfricht wurde unter drei Bewerbern ausgewählt. Der 1992 in Radebeul Geborene ist am Theater Erfurt kein Unbekannter: Bereits in der Spielzeit 2015/16 wirkte er an dem Haus als Zweiter Kapellmeister. Die Rückkehr bereite ihm auch deshalb besondere Freude, "weil man hier ein begeisterungsfähiges Publikum aller Altersklassen trifft", sagte der Dirigent.

Aktuell arbeitet Helfricht mit dem Beethoven Orchester Bonn, der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin, dem Philharmonischen Orchester Würzburg, dem Philharmonischen Orchester Hagen und der Württembergischen Philharmonie Reutlingen.

Ab der Spielzeit 2025/26 wird er ebenfalls Chefdirigent der Elbland Philharmonie Sachsen und dort in einvernehmlicher Abstimmung mit dem Theater Erfurt acht Konzertprojekte realisieren.

Um die Position des Generalmusikdirektors über den Juli 2027 hinaus langfristig zu besetzten, wird das Theater Erfurt in der Spielzeit 2025/26 ein weiteres Verfahren durchführen. Dazu werden ausgewählte Sinfoniekonzerte an sechs Bewerber vergeben, von denen einer Helfricht ist.

