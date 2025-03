Alexander Liebreich wird Chefdirigent in Taiwan

Taipei/Berlin (MH) – Das Taipei Symphony Orchestra (TSO) in Taiwan bekommt einen neuen musikalischen Leiter. Der gebürtige Regensburger Alexander Liebreich (56) wurde am Montag als neuer Chefdirigent vorgestellt. Sein Vertrag läuft zunächst über drei Jahre. Liebreich folgt 2026 auf Eliahu Inbal, der den Klangkörper von 2019 bis 2022 geleitet hat und ihm seit 2023 als Ehrendirigent verbunden ist.

"Alexander Liebreichs künstlerische Vision passt perfekt zu den Ansprüchen des TSO. Seine dynamischen Interpretationen und sein Engagement für klassische und zeitgenössische Musik werden dem TSO eine neue künstlerische Perspektive verleihen", sagte dessen Generaldirektorin Kuo Pey-yu. "Für mich persönlich ist es von großer Bedeutung, den demokratischen Konsens des TSO und seiner Musiker für das Amt des Chefdirigenten erhalten zu haben", erklärte Liebreich, der seit 17 Jahren mit dem Orchester zusammenarbeitet.

Zum Amtsantritt des Chefdirigenten ist ein neues Werk des französisch-chinesischen Komponisten Qigang Chen angekündigt. An der Uraufführung des Doppelkonzerts für Violine und Cello wirken die Geigerin Lisa Batiashvili und der Cellist Gauthier Capuçon mit. Zu den Höhenpunkten von Liebreichs erster Saison bei dem 1969 gegründeten Orchester zählt auch eine szenische Produktion von Richard Wagners Oper "Tristan und Isolde".

Liebreich bleibt Musikdirektor des Orquestra de Valencia und Künstlerischer Berater des Palau de la Música Valencia, wo er zur Saison 2022/23 antrat. Zuvor war er von 2018 bis 2022 Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Radio-Symphonieorchesters Prag und von 2012 bis 2019 in gleicher Position beim Polnischen Nationalen Radio-Symphonieorchesters tätig. Das Münchner Kammerorchester leitete Liebreich von 2006 bis 2019. Seit 2018 ist er außerdem in der Nachfolge von Wolfgang Sawallisch und Brigitte Fassbaender Vorsitzender der Richard-Strauss-Gesellschaft in Garmisch-Partenkirchen.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(ck/wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Links:

➜ https://english.tso.gov.taipei/