Umfrage: Kulturangebote für die Mehrheit bedeutsam

Gütersloh/Berlin (MH) – Kultur hat nach Ansicht der meisten Bundesbürger große Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag der Liz-Mohn-Stiftung hervor. Für 92 Prozent der Befragten ermögliche Kultur wertvolle Gemeinschaftserlebnisse, 81 Prozent rege sie sowohl zu eigenständiger Meinungsbildung und zum kritischen Denken an.

Zwei Drittel der Befragten sagten, die Kultur gebe ihnen Einblicke in gesellschaftliche Fragen. Besonders junge Erwachsene unter 30 schätzten sie als Inspirationsquelle und kreativen Reflexionsraum, der neue Sichtweisen eröffnet. Dabei wünschten sie sich niedrigschwellige, experimentelle Formate, die ihre Lebensrealität stärker einbeziehen.

Trotz multipler Krisen bleibe der Rückhalt für staatliche Kulturförderung hoch, hieß es. So sähen 64 Prozent der Befragten Kultur als ebenso förderungswürdig an wie andere öffentliche Bereiche.

Eine Herausforderung bleibe die Ungleichheit des Kulturangebots zwischen Großstädten und ländlichen Regionen. Während fast neun von zehn Menschen in urbanen Zentren ihr Angebot an Theatern und Konzerten als gut bewerteten, sei es in kleineren Gemeinden nur die Hälfte.

"Die Ergebnisse des Relevanzmonitors zeigen eindrucksvoll, dass Kultur als zentraler Bestandteil einer funktionierenden Demokratie wahrgenommen wird", erklärte Dorothea Gregor, Kulturexpertin der Liz-Mohn-Stiftung. Die Angebote müssten aber alle Menschen erreichten, "unabhängig von ihrem Alter, Wohnort, ihrem Einkommen oder ihrer bisherigen Verbindung zur Kultur", betonte sie.

Für den "Relevanzmonitor Kultur" wurden 3.519 Frauen und Männer ab 18 Jahren befragt. Die bundesweit repräsentative Untersuchung wurde erstmals 2023 durchgeführt.

