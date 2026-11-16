Salzburg/Berlin (MH) – Der Pianist Igor Levit übernimmt ab Oktober 2028 eine Professur an der Universität Mozarteum Salzburg. Bereits ab Dezember 2026 werde der 39-Jährige regelmäßig Masterclasses geben, teilte die Einrichtung am Montag mit. Seit 2019 ist er Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTM).

Levits fragende und kritische Haltung, was es bedeutet, heute Künstler zu sein, werde an der Universität Mozarteum "viele neue Perspektiven öffnen", erklärte die Rektorin Constanze Wimmer. Seine Präsenz eröffne der Einrichtung die Chance "einen der profiliertesten und prägendsten Pianisten unserer Zeit in ihrem akademischen und künstlerischen Umfeld willkommen zu heißen", fügte der Vizerektor für Kunst, Hannfried Lucke, hinzu.

Die Familie des 1987 im russischen Nischni Nowgorod geborenen Levit übersiedelte Mitte der 1990er Jahre nach Deutschland. Ab 1999 erhielt Igor ein Jahr lang Klavierunterricht bei Hans Leygraf an der Universität Mozarteum. Anschließend begann er sein Studium am neugegründeten Institut für Frühförderung musikalisch Hochbegabter (IFF) der HMTM, wo er 2010 das Konzertexamen ablegte.

Unterrichten sei einer der wesentlichen Gründe, warum er Musiker ist, sagte Levit. "Jeden Morgen setze ich mich ans Klavier und fange von vorne an. Genau das will ich weitergeben: die Freude am Fragen und am Widerspruch, und die Geduld, immer wieder neu zu beginnen."

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Links:

➜ https://www.moz.ac.at