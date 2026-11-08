Guggeis dirigiert Rarität: Chaussons "Le Roi Arthus"

Frankfurt am Main (MH) – Zusätzlicher Schlussjubel brandete am Sonntagabend im Opernhaus Frankfurt auf, als nach der Erstaufführung von Ernest Chaussons "Le Roi Arthus" die Urkunden der Fachzeitschrift "Opernwelt" an Thomas Guggeis als "Dirigent des Jahres" verliehen wurde. Und bereits zum dritten Mal in Folge an das Frankfurter Opern- und Museumsorchester als "Orchester des Jahres". Die doppelte Würdigung hätte nicht besser platziert sein können.

Denn zuvor war die fundierte Kenntnis und packende Leidenschaft des erst 33 Jahre jungen Generalmusikdirektor erneut für alle hörbar gewesen, der die stilistische Bandbreite in Chaussons Hauptwerk exquisit herausarbeitete: Von der Tristan-Schicksalsharmonik des Liebesduetts im ersten Akt über das impressionistische Schillern der Merlinszene im zweiten bis hin zum komplexen, vielfach geteilten Avalon-Schlusschor.

Auch die Sänger brillierten mit packendem Ausdruck und klanggewaltigen Stimmen – allen voran Domen Krizaj in der Titelpartie, der als einziger bereits durch die Tiroler Festspiele in Erl 2022 Erfahrung gesammelt hatte, aber auch die Debütanten Magdalena Hinterdobler in der Rolle der leidenschaftlichen Königin Genièvre und Thomas Blondelle als ihr Geliebter Lancelot. Denkwürdigen Eindruck hinterließen auch die Ensemblemitglieder Kihwan Sim als Merlin und der eifersüchtige Gegenspieler Lancelots: Erik van Heyningen als Mordred.

Regisseur Manuel Schmitt verlegt die keltische Sagenwelt um König Arthur und den Untergang seiner Tafelrunde, auf die sich Ernest Chausson in seiner 1903 am Brüsseler Théâtre Royal de la Monnaie uraufgeführten Oper bezieht, ins apokalyptische Morgen. Statt mit Rossen kämpfen die Tafelrunden-Ritter mit Drohnenschwärmen, während Arthurs Schwert Excalibur und sein Schild Pridwann in Museumskästen ausgestellt sind. Die Apfelbäume von Zauberer Merlin sind gefällt und verbrannt, die Natur ist verwüstet. Zeitgleich erodiert seine Idee, sich demokratisch an einer Tafelrunde zu versammeln. Mit den apotheotischen Gesängen Avalons allerdings lässt Schmitt einen finalen Silberstreif am Horizont aufziehen. Großer Jubel für alle Beteiligten.

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(bb/wa)

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