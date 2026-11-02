Wiener Musik-Universität wählt neuen Rektor

Wien/Berlin (MH) – Oliver Vitouch wird neuer Rektor der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw). Der Universitätsrat wählte den gebürtige Wiener einstimmig, wie die Institution am Montag mitteilte. Vitouch übernimmt am 1. Oktober 2027 die Nachfolge der langjährigen Rektorin Ulrike Sych. Seine Amtszeit dauert zunächst vier Jahre.

Mit Vitouch habe man "eine außergewöhnlich geeignete Persönlichkeit" als Rektor gefunden, sagte die Vorsitzende des Universitätsrats der mdw, Angelika Möser. "Seine profunde Erfahrung im österreichischen Universitätssystem steht außer Zweifel. Darüber hinaus hat er vor allem mit seinen Vorstellungen für die zukünftige Entwicklung der mdw sowie seinem hervorragenden Kunst- und Musikverständnis überzeugt."

Vitouch (Jahrgang 1971) nannte es "ein großes Privileg, die Leitung einer so famosen Institution übernehmen zu dürfen". Seine Vorgängerin werde "ein erstklassig geführtes Haus übergeben".

Der Universitätsprofessor für Allgemeine Psychologie war von 2006-2012 Senatsvorsitzender und von 2012-2024 Rektor der Universität Klagenfurt sowie von 2016-2024 alternierend Präsident und Vizepräsident der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko). Das Konzertfach Klarinette am Konservatorium der Stadt Wien, der heutigen Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), führte ihn wissenschaftlich schon früh in die Musikpsychologie, mit einschlägiger Dissertation und Habilitation an der Universität Wien.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ http://www.mdw.ac.at