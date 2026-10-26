Geschäftsführerin der Rheinoper geht 2027

Düsseldorf/Berlin (MH) – Die Geschäftsführerin der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg (DOR), Alexandra Stampler-Brown, lässt ihren Vertrag im Sommer 2027 auslaufen. Nach dann 13 "sehr erfüllenden und aufregenden Spielzeiten" habe sie sich entschieden, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen, hieß es am Montag in einer Mitteilung der Rheinoper.

Die gebürtige Österreicherin war von Sommer 2014 bis Frühjahr 2025 als Geschäftsführende Direktorin Teil der Doppelspitze der DOR. Seit dem Ausscheiden von Generalintendant Christoph Meyer ist sie alleinige Geschäftsführerin. "Die Deutsche Oper am Rhein ist ein einzigartiges Haus mit großartigen Menschen", sagte Stampler-Brown. Den Aufbruch der designierten Intendantin Ina Karr unterstütze sie weiterhin. "Dass unsere Zusammenarbeit endet, bedauere ich sehr."

Die Oberbürgermeister von Düsseldorf und Duisburg, Stephan Keller (CDU) und Sören Link (SPD), dankten der Geschäftsführerin für ihren Einsatz für die Theatergemeinschaft der beiden Städte. "Sie hat das Haus auf solidem wirtschaftlichem Fundament durch außergewöhnlich anspruchsvolle Herausforderungen geführt und wichtige Entwicklungen auf unterschiedlichen Ebenen vorangebracht", sagte Keller. "Ihre kaufmännische und juristische Erfahrung, ihr musikalischer Background und ihr Einsatz für die Menschen und die künstlerische Arbeit im Haus haben die Deutsche Oper am Rhein nachhaltig gestärkt", fügte Link hinzu.

Die Position des Geschäftsführers soll in Kürze ausgeschrieben werden und der Auswahlprozess eines Nachfolgers seitens der Gesellschafter schnellstmöglich gestartet werden, hieß es. Die Deutsche Oper am Rhein existiert seit 1956.

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(wa)

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