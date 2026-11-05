hr-Sinfonieorchester sucht Amateur-Musiker für Konzert

Frankfurt am Main/Berlin (MH) – Das Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks plant erstmals ein Konzertprojekt mit Amateur-Musikern. Dafür suche man Menschen, die ein Orchesterinstrument spielen "und vielleicht schon immer davon geträumt haben, gemeinsam mit einem professionellen Orchester auf der Bühne zu stehen", sagte Michael Traub, hr-Musikchef und Manager des hr-Sinfonieorchesters, am Donnerstag. Ziel des Projekts "Symphony United" ist eine gemeinsame Aufführung der 8. Sinfonie von Antonin Dvorak.

Bewerben können sich Menschen ab 16 Jahren, die ihr Instrument auf einem gehobenen Niveau spielen können und bereits Orchestererfahrung haben, erklärte Projektleiter Julian Conrad. Während der gesamten Probenphase im Mai 2027 werden die Amateure mit erfahrenen Profis aus den verschiedenen Stimmgruppen zusammenarbeiten und am 26. Mai 2027 auf der Bühne stehen.

Details zu Voraussetzungen, Arbeitsproben und Terminen sind unter http://www.hr-sinfonieorchester.de/symphony-united-bewerbung-100.html abrufbar. Bewerbungsschluss ist am 31. Dezember 2026.

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(wa)

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