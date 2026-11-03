Dirigent Noseda erhält hohe italienische Auszeichnung

Zürich/Berlin (MH) – Der italienische Dirigent Gianandrea Noseda erhält den Rang eines Grand Ufficiale des Verdienstordens seines Heimatlandes. Die Ehrung überreicht ihm der Botschafter der Italienischen Republik in der Schweiz, Luca Sabbatucci, am 7. November im Opernhaus Zürich. Die Verleihung findet im Anschluss an ein Philharmonisches Konzert des Orchesters der Oper Zürich statt, teilte das Haus am Dienstag mit.

Die Auszeichnung Nosedas sei eine "Anerkennung für sein außergewöhnliches Talent und seinen bedeutenden Beitrag zum internationalen Musikleben", erklärte Botschafter Sabbatucci. Der 62-jährige Dirigent äußerte sich "zutiefst dankbar für die Auszeichnung Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana". Er sei sich "der Bedeutung dieser Ehrung sowie der Verantwortung, die damit einhergeht, voll und ganz bewusst", betonte er.

Der gebürtige Mailänder Noseda ist seit der Spielzeit 2021/22 Generalmusikdirektor am Opernhaus Zürich. Neben seiner Position in Zürich ist er Musikdirektor des National Symphony Orchestra in Washington, D.C. und Erster Gastdirigent des London Symphony Orchestra. 2019 wurde er Musikdirektor des neu gegründeten Tsinandali Festivals und des Pan-Caucasian Youth Orchestra in Tsinandali, Georgien. Regelmäßige Gastengagements führen ihn zu den wichtigsten internationalen Orchestern sowie den großen Opernhäusern und Festivals.

Bereits 2001 wurde dem gebürtigen Mailänder der Rang eines Cavaliere (Ritter) des italienischen Verdienstordens verliehen. Von der Zeitschrift "Musical America" (2015) und bei den International Opera Awards (2016) wurde er als Dirigent des Jahres ausgezeichnet.

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(wa)

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