Bremer Konzerthaus "Die Glocke" wird saniert

Bremen/Berlin (MH) – Das Bremer Konzerthaus "Die Glocke" in Bremen wird umfassend saniert und erweitert. Das hat der Senat der Hansestadt am Dienstag beschlossen. Neben einer Modernisierung der Gebäudetechnik soll der Brandschutz verbessert werden. Darüber hinaus werde das Haus um einen dritten Saal mit rund 620 Plätzen sowie zusätzliche Räume für Proben, Workshops und Musikvermittlung erweitert. Die letzte umfassende Sanierung liege rund 30 Jahre zurück.

Die "Glocke" sei nicht nur eine der bedeutendsten Kultureinrichtungen Bremens, sondern auch ein herausragender Konzertsaal, sagte Bürgermeister und Kultursenator Andreas Bovenschulte (SPD). Das Haus sei aber "in die Jahre gekommen" und habe "eine umfassende Renovierung mehr als nötig". Zudem gelte es, neue Zielgruppen zu begeistern. "Mit der geplanten Erweiterung kann die Glocke durch zusätzliche Veranstaltungen, neue Formate, Musikpädagogik und Workshops künftig auf unterschiedliche Weise erlebbar machen", fügte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hinzu.

Die "Glocke" zieht jährlich knapp 200.000 Besucher an. Einer Untersuchung zufolge könnte die Zahl mit der Erweiterung auf rund 320.000 steigen, hieß es. Ohne den zusätzlichen Saal seien rund 240.000 Gäste zu erwarten.

Für die Bauarbeiten soll die "Glocke" im Juni 2028 geschlossen werden. Ab Juli ist ein Interimsbetrieb geplant. Die Fertigstellung soll Ende 2030 erreicht sein. Die Wiedereröffnung ist für 2031 vorgesehen.

"Die Sanierung der 'Glocke' ist eine Investition in die kulturelle Infrastruktur Bremens", betonte Finanzsenator Björn Fecker (Grüne). Die Gesamtkosten des Vorhabens werden mit rund 93,84 Millionen Euro beziffert. Davon trägt der Bund bis zu 40 Millionen Euro, die bis Ende 2026 beantragt werden müssen. 34,74 Millionen Euro kommen aus dem Länder- und Kommunikal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz sowie Projektmitteln von 4,48 Millionen Euro und Spenden.

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(wa)

(Redaktionshinweis: Das Foto wurde am 10.11.2026, 17:48 Uhr, in den Text eingefügt.)

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