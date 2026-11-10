Chefdirigent Stok verlängert mit NDR Vokalensemble

Hamburg/Berlin (MH) – Klaas Stok bleibt drei weitere Jahre Chefdirigent des NDR Vokalensembles. Der Niederländer verlängere seinen Vertrag bis 2030, teilte der Norddeutsche Rundfunk am Dienstag mit. Die neugeschaffene Position eines Ersten Gastdirigenten übernimmt von Januar 2027 bis Sommer 2028 die in Hannover lebende Dirigentin Heide Müller.

Stok gestalte die unverwechselbare Klangkultur des Ensembles und überzeuge als Dirigent großer Konzertprojekte mit Vokalensemble und Orchester, erklärte Dominik Deuber, Leiter NDR Ensembles. Gleichzeitig schaffe Stok es, Menschen für das gemeinsame Singen zu begeistern. "Diese Verbindung aus höchster künstlerischer Qualität, Offenheit und Neugier für die Musik ist ganz besonders."

Stok leitet den Klangkörper seit 2018. "Gemeinsam haben wir in den vergangenen acht Jahren viel erreicht und das künstlerische Profil des NDR Vokalensembles geschärft", sagte der Chefdirigent. Besonders schätze er die musikalische Qualität, die stilistische Vielseitigkeit und die Offenheit des Ensembles für neue Wege. "Mein Ziel ist, die besondere Klangkultur des Ensembles weiterzuentwickeln, sein Repertoire zu erweitern und mit anspruchsvollen Programmen und neuen Konzertformaten auch künftig künstlerische Maßstäbe zu setzen."

Mit Müller komme eine zweite künstlerische Perspektive hinzu, erläuterte Deuber. "Wir haben sie in mehreren Projekten als inspirierende Dirigentin erlebt und freuen uns, diese Zusammenarbeit zu vertiefen." Sie bringe ihre eigene Handschrift, ihre Ideen und Haltung mit. Die 1996 in der Nähe von Hannover Geborene sagte, sie sei sehr glücklich und fühle sich geehrt, die Position der Ersten Gastdirigentin zu übernehmen. Sie begeistere die stilistische Vielfalt des NDR Vokalensembles ebenso wie die Wärme und Tiefe seines Klangs, der viele Menschen berühre. "Ich freue mich sehr darauf, künftig noch enger mit dem Ensemble zusammenzuarbeiten und seine künstlerische Entwicklung mitzugestalten.

Das NDR Vokalensemble ist 2021 aus dem 1946 gegründeten NDR Chor hervorgegangen. Mit der Umbenennung wurde die Zahl der festangestellten Chormitglieder von 27 auf 21 reduziert. Den neuen künstlerischen Markenkern bilden A-capella-Werke und Ensemble-begleitende Chormusik von der Renaissance bis zur Moderne.

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(wa)

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