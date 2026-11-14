Theaterpreis Der Faust an Nadine Lehner

Wiesbaden/Berlin (MH) – Die Sopranistin Nadine Lehner ist mit dem Theaterpreis Der Faust ausgezeichnet worden. Die gebürtige Oberfränkin erhielt die undotierte Ehrung am Samstagabend für ihre Darstellung der Renata in Sergej Prokofjews Oper "Der feurige Engel" am Theater Bremen. Der Regisseur Frank Hilbrich wurde für seine Inszenierung der Oper "Rummelplatz" von Ludger Vollmer an den Theatern Chemnitz ausgezeichnet.

Die Preisverleihung fand im Hessischen Staatstheater Wiesbaden statt. Ehrungen gab es in insgesamt zwölf Kategorien für Darsteller und Inszenierungen im Tanz, im Schauspiel und im Theater für junges Publikum sowie in den Kategorien Medien, Kostüm und Genrespringer. Zudem ging der Perspektivpreis der Länder an das Europäische Zentrum für Puppenspielkunst – quartier p. des Puppentheaters Magdeburg. Für ihr Lebenswerk wurde die Sängerin, Regisseurin, Gesangspädagogin und Intendantin Brigitte Fassbaender geehrt.

Der zum 21. Mal verliehene Faust würdigt Kulturschaffende, deren Arbeit wegweisend für das deutsche Theater ist. Die Auszeichnung wird von der Kulturstiftung der Länder, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, dem Deutschen Bühnenverein und einem jährlich wechselnden Bundesland vergeben. Über die Preisträger entscheidet eine fünfköpfige Jury, die von der Akademie der Darstellenden Künste benannt wurde.

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(wa)

(Redaktionshinweis: Die Berichterstattung erfolgte anhand des Livestreams.)

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