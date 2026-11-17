Düsseldorf/Berlin (MH) – Michael Sanderling wird neuer Principal Guest Conductor der Düsseldorfer Symphoniker. Der 59-Jährige steht ab der Saison 2027/28 regelmäßig am Pult, teilte das Orchester am Dienstag mit. Sein Vertrag läuft zunächst über drei Jahre. Der gebürtige Berliner folgt auf den Briten Alpesh Chauhan, der die Position seit 2021 innehat.

Sanderling war nach einer Karriere als Cellist ins Dirigentenfach gewechselt. Von 2006 bis 2011 hatte er die künstlerische Leitung der Kammerakademie Potsdam inne. Anschließend wirkte er acht Jahre lang als Chefdirigent der Dresdner Philharmonie. Seit fünf Jahren ist er Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters.

Sein Debüt bei den Düsseldorfer Symphonikern gab Sanderling im März 2025. Mit ihm habe man "einen international renommierten und künstlerisch profilierten Dirigenten" als Ersten Gastdirigenten gewinnen können, erklärte der Oberbürgermeister von Düsseldorf, Stephan Keller (CDU). "Die Symphoniker übernehmen bei dieser Position Verantwortung, und sie waren bei Michael Sanderling mit überwältigender Mehrheit für eine Verpflichtung", betonte Michael Becker, Intendant der Tonhalle Düsseldorf und der Düsseldorfer Symphoniker.

"Ich habe das Orchester bei unseren bisherigen Begegnungen in der Tonhalle als höchst inspirierten, vielseitigen und neugierigen Klangkörper erlebt", sagte Sanderling. Gemeinsam mit dem Orchester und dem Management wolle er neue künstlerische Impulse setzen, spannende Programme gestalten und dem Publikum besondere musikalische Erlebnisse ermöglichen.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Tonhalle Düsseldorf

Link:

➜ http://www.tonhalle.de