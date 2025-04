Komponist Peter Ablinger gestorben

Berlin (MH) – Der Komponist Peter Ablinger ist tot. Wie die Akademie der Künste in Berlin mitteilte, starb der gebürtige Österreicher in der Nacht zum Donnerstag. Ablinger war seit 2012 Mitglied der Akademie. Im selben Jahr wurde das Peter-Ablinger-Archiv eröffnet. Der Künstler wurde 66 Jahre alt.

Der 1959 in Schwanenstadt (Oberösterreich) geborene Ablinger studierte Grafik in Linz und Jazz-Klavier in Graz. Anschließend nahm er privaten Kompositionsunterricht. Seit 1982 lebte er in Berlin, wo er bis 1990 an der Musikschule Kreuzberg unterrichtete und seitdem als freischaffender Komponist tätig war. Sein Schaffen erstreckte sich von kammermusikalischen über elektroakustische zu installativen Arbeiten, die weltweit aufgeführt wurden.

1988 gründete Ablinger das Ensemble Zwischentöne, das er bis 2007 leitete. Seit 1992 war er immer wieder als Gastprofessor und Dozent an verschiedenen Instituten tätig. 1999 war er Mitgründer des Verlags Zeitvertrieb Wien Berlin. 1998 erhielt er den Förderungspreis Musik des Kunstpreises Berlin, 2008 den Andrzej-Dobrowolski-Kompositionspreis für das Lebenswerk und 2020 den Österreichischen Kunstpreis.

"Peter Ablinger war ein Künstler, der genau wusste, was er wollte", erklärte Carola Bauckholt, Direktorin der Sektion Musik der Akademie der Künste. "Schon jung war er fast besessen von der Idee, Sprache in Klang/Musik zu übersetzen." Das sei ihm mit großen Zyklen gelungen, etwa in "Voices and Piano" mit etwa 80 Stücken. Ablinger habe nach eigener Aussage seine Pläne realisiert; gesagt, was er sagen wollte und sei mit seinem künstlerischen Vermächtnis zufrieden gewesen. "Wir hätten so gerne noch viele seiner brillanten Ideen erlebt und vermissen diesen außergewöhnlichen Menschen schmerzlich", betonte Bauckholt.

