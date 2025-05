Dirigent Mayr wird Professor in München

München/Berlin (MH) – Die Hochschule für Musik und Theater München (HMTM) hat Daniel Johannes Mayr zum Professor für die musikalische Leitung der Opernschule berufen. Der Dirigent nimmt seine Tätigkeit zum 1. Oktober 2025 auf, wie die Einrichtung am Dienstag mitteilte. Der in Kempten (Allgäu) Geborene werde seine Erfahrungen als Kapellmeister und Chordirektor einbringen.

Mayr ist seit 2017 am Theater Bonn als Erster Koordinierter Kapellmeister engagiert und wird ab der Saison 2025/26, neben seiner halben Professur an der HMTM, die Position des 1. Kapellmeisters übernehmen. An der Opernschule der HMTM werde Mayr eng mit der Szenischen Leiterin Waltraud Lehner zusammenarbeiten. Gemeinsam werden sie mit den Studenten jährlich ein großes Opernprojekt unter Arbeitsbedingungen des Theateralltags entwickeln und auf die Bühne bringen.

An der Münchner Hochschule freue er sich am meisten auf die Menschen – Studenten wie Kollegen -, "mit denen ich zusammen auf spannende musikalische Reisen und Neuentdeckungen gehen darf", sagte Mayr. "Wichtig ist mir bei der Begleitung und Entwicklung junger Künstlerpersönlichkeiten eine gute Arbeitsatmosphäre, ein Cocktail aus Ernst, Freude und Zielstrebigkeit bei der gemeinsamen Suche nach dem Ausdruck in der Musik." Er wolle sich für gegenseitigen Respekt und menschlich wertschätzenden Umgang miteinander einsetzen wie auch für die Entwicklung und Förderung von berührenden Opernproduktionen.

Mayr hat in Würzburg Schulmusik und Dirigieren studiert. Nach ersten Festengagements als stellvertretender Chordirektor an der Komischen Oper Berlin sowie als Chordirektor und Kapellmeister an den Theatern in Nordhausen und Bremen kam er an die Oper Bonn. Von 2010 bis 2013 arbeitete er bei den Bayreuther Festspielen als musikalischer Assistent von Chordirektor Eberhard Friedrich.

