Kammerakademie Potsdam verlängert mit Leleux

Potsdam/Berlin (MH) – Die Kammerakademie Potsdam (KAP) hat den Vertrag mit ihrem Künstlerischen Leiter François Leleux vorzeitig verlängert. Der französische Dirigent und Oboist soll die Position bis 2030 innehaben, teilte das Orchester am Donnerstag mit. Sein Antrittskonzert hatte er erst Anfang September 2025 gegeben.

Die Entscheidung für Leleux' Vertragsverlängerung hätten die Musiker einstimmig beschlossen, sagte Jan Böttcher, Solooboist der KAP. "Ein Glück für uns und unser Publikum, das neues Repertoire und Gewohntes in anderen Farben mit François und uns erleben wird", fügte er hinzu. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sprach von einer "großartigen Entscheidung, die sowohl künstlerische Stabilität schafft als auch das Publikum begeistern wird".

Der 1971 im französischen Croix geborene Leleux hat unter anderem mit dem Oslo Philharmonic Orchestra, dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg und der Ungarischen Nationalphilharmonie zusammengearbeitet. Als Solist trat er beispielsweise mit dem New York Philharmonic Orchestra, dem Royal Stockholm Philharmonic Orchestra und dem Sinfonieorchester des Schwedischen Rundfunks auf. Die Verlängerung seines Vertrages in Potsdam "erfüllt mich mit großer Freude und schenkt mir zusätzliche Energie und Inspiration", erklärte Leleux.

Die 2001 gegründete Kammerakademie Potsdam ist das Hausorchester des Potsdamer Nikolaisaals. Ihr Repertoire reicht von Barock über Klassik und Romantik bis zur Moderne. Zudem engagiert sich das Ensemble in der musikalischen Bildung. Das brandenburgische Kulturministerium unterstütz die KAP in diesem Jahr mit 498.000 Euro und im kommenden Jahr mit rund 525.000 Euro.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ http://www.kammerakademie-potsdam.de