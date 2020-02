Berenberg Kulturpreis an Klarinettisten Roman Gerber

Hamburg/Berlin (MH) – Der Klarinettist Roman Gerber hat den mit 10.000 Euro dotierten Berenberg Kulturpreis erhalten. Der 29-Jährige sei "ein außerordentliches Talent, das sein Publikum mit seinem virtuosen und ausdrucksvollen Spiel verzaubert", sagte Kuratoriumsmitglied Elmar Lampson nach einer Mitteilung der Berenberg Bank Stiftung vom Mittwoch. Die Preisverleihung fand am Dienstagabend in der Elbphilharmonie statt.

Gerber studierte zunächst an der Hochschule für Musik und Theater in München und an der Musikhochschule Lübeck. Anschließend ergänzte er seine Studien im Konzertexamen an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Der Klarinettist spielt Werke vom Spätbarock bis hin zu Kompositionen, die für ihn geschrieben wurden.

Stipendien erhalten die in Hamburg geborene Violoncellistin Anna Olivia Amaya Farias (21) und der niederländische Pianist Daan Boertien (29).

Die "Berenberg Bank Stiftung von 1990" vergibt jährlich den Berenberg Kulturpreis an Nachwuchskünstler in Norddeutschland. Zudem fördert sie die Ausbildung von Künstlern durch die Vergabe von Stipendien und Projektförderungen. Bisher seien mehr als eine Million Euro dem kulturellen Nachwuchs zugutegekommen, hieß es in der Mitteilung.

(wa)

