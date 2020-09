Alex Esposito wird Bayerischer Kammersänger

München/Berlin (MH) – Der italienische Bass-Bariton Alex Esposito wird zum Bayerischen Kammersänger ernannt. Wie die Bayerische Staatsoper am Donnerstag mitteilte, wird ihm die Dienstbezeichnung am kommenden Montag (28. September) durch den Kulturminister des Freistaats, Bernd Sibler, verliehen. An dem Abend steht der Künstler in der Titelpartie in Mozarts "Le nozze di Figaro" auf der Bühne des Münchner Nationaltheaters.

Esposito gab sein Hausdebüt an der Bayerischen Staatsoper 2009 als Leporello in "Don Giovanni". Danach trat er an fast 100 Abenden in dem Haus auf, darunter in "La Cenerentola", "Die Zauberflöte", "Lucrezia Borgia" und "Les Contes d’Hoffmann."

Die Dienstbezeichnung "Bayerischer Kammersänger"/"Bayerische Kammersängerin" wird seit 1955 für herausragende künstlerische Leistungen durch das Bayerische Kultusministerium verliehen. Bisher wurden mehr als 130 Künstler ausgezeichnet, zuletzt Anja Kampe im Januar 2018.

