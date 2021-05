Staatsoper Hannover kehrt zum Live-Spielbetrieb zurück

Hannover/Berlin (MH) – Die Staatsoper Hannover will in der kommenden Woche zum regulären Spielbetrieb unter Auflagen zurückkehren. Mit sinkenden Inzidenzzahlen erschienen erstmals nach langer Zeit Live-Vorstellungen in Innenräumen wieder möglich, teilte das Haus am Dienstag mit. Allein im Juni stünden sechs Premieren, eine Wiederaufnahme und Open-Air-Veranstaltungen auf dem Programm.

"Wir sind voller Vorfreude und können es kaum erwarten, endlich wieder live für unser Publikum zu spielen", erklärte Intendantin Laura Berman. "Dass dies nun noch vor Spielzeitende möglich sein könnte, versetzt uns alle in Ekstase." Auch wenn man Produktionen online zeigen konnte, sei dies bei weitem kein Ersatz für die Live-Begegnung zwischen Künstlern und Zuschauern.

Los gehen soll es am 4. Juni mit der Wiederaufnahme von Donizettis Oper "Der Liebestrank". Tags darauf sind gleich zwei Premieren geplant: Die Kinderoper "Die Gänsemagd" und das Ballett "Der Liebhaber", das bereits online uraufgeführt wurde. Am 9. Juni folgen mit Mark-Anthony Turnages Oper "Greek" und der musikalischen Expedition "Liebeslieder" ebenfalls zwei Premieren. Die Neuproduktion von Mozarts "Così fan tutte" in der Regie von Martin Berger kommt am 19. Juni auf die Bühne. Den Premierenreigen beschließt Immo Karamans Inszenierung von Benjamin Brittens "The Turn of the Screw" am 25. Juni.

Die Erlaubnis von Aufführungen im Innenraum sowie die Rahmenbedingungen für die Vorstellungen der Staatsoper stünden noch nicht final fest und richteten sich nach den Auflagen der zuletzt gültigen Verordnung, hieß es. Der Vorverkauf für Abonnenten beginne voraussichtlich am 2. Juni, ab 3. Juni sollen Eintrittskarten im freien Verkauf erhältlich sein.

(wa)

Berichtigung (25.05.2021 – 13:27 Uhr): Im zweiten Satz wurde berichtigt: teilte das Haus am Dienstag mit (nicht: Montag)

