Dirigent Leo Plettner gestorben

Bremerhaven/Berlin (MH) – Das Stadttheater Bremerhaven trauert um Leo Plettner. Wie das Haus am Donnerstagabend mitteilte, ist der ehemalige Generalmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven am 22. März gestorben. Er wurde 81 Jahre alt.

Plettners langjähriges Wirken von 1978 bis 2000 habe das musikalische Gesicht des Städtischen Orchesters und der gesamten Stadt geprägt, hieß es. Unvergessen seien Musikproduktionen von "Wozzeck" und "Salome". Seine ambitionierte und inspirierte Programmplanung der Sinfoniekonzerte habe schon vor mehr als 40 Jahren in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat zeitgenössische Werke auf die Bühne gebracht.

Plettner hat in Frankfurt/Main Klavier und Dirigieren studiert. Seine ersten Engagements führten ihn an die Städtischen Bühnen in Mainz und in Essen. Später hat er an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien junge Sänger und Dirigenten unterrichtet.

Bis zuletzt habe Plettner, gesundheitlich schwer angeschlagen, gelegentlich Sinfoniekonzerte in Bremerhaven besucht. "Seine Verbundenheit mit dem Haus und ’seinem' Orchester war sehr tief", hieß es. "GMD Marc Niemann, das Philharmonische Orchester sowie das Stadttheater Bremerhaven werden sein Andenken stets in Ehren halten."

