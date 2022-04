Sopranistin Diana Damrau singt bei Nobelpreis-Konzert

Stockholm/Berlin (MH) – Die deutsche Sopranistin Diana Damrau soll beim diesjährigen Nobelpreis-Konzert singen. An ihrer Seite werde das Royal Stockholm Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Manfred Honeck spielen, teilte das Nobelpreiskomitee am Mittwoch mit. Das Konzert ist für den 8. Dezember im Konserthuset Stockholm geplant. Es ist Teil des offiziellen Programms der Nobelwoche, in der die renommierten Auszeichnungen verliehen werden.

Damrau spielt auf den großen Bühnen der Welt, wie der Wiener Staatsoper, der Metropolitan Opera in New York, der Mailänder Scala und dem Royal Opera House in London. Im Konserthuset Stockholm wird sie ihr Debüt geben und unter anderem Opernarien von Mozart singen.

Der Österreicher Honeck ist Musikdirektor des Pittsburgh Symphony Orchestra, dirigiert aber auch viele andere renommierte Klangkörper. Von 2000 bis 2006 wirkte er als Chefdirigent des Swedish Radio Symphony Orchestra Stockholm. Auch zum Royal Stockholm Philharmonic Orchestra hat er in den vergangenen Jahren eine enge Beziehung aufgebaut.

