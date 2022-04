Neuer Kanzler für Münchner Musik-Hochschule

München/Berlin (MH) – Stefan Schmaus wird neuer Kanzler der Hochschule für Musik und Theater München (HMTM). Der studierte Jurist übernehme die Aufgabe zum 1. September 2022, teilte die Hochschule am Montag mit. Schmaus ist seit 2009 Geschäftsführender Direktor der Theaterakademie August Everding. An der HMTM folgt er Alexander Krause, der im Sommer nach 25 Jahren in den Ruhestand geht.

Mit Schmaus komme ein Kenner der bayerischen Kultur-, Ausbildungs- und Verwaltungslandschaft, erklärte Hochschul-Präsident Bernd Redmann.

"Ich freue mich sehr darauf, diese große und renommierte Hochschule als eine wichtige Quelle für den künstlerischen Nachwuchs in den nächsten Jahren mitgestalten zu dürfen", sagte Schmaus. Gerade die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig Kunst und Kultur für die Gesellschaft sind. "Ohne die Arbeit der Kunsthochschulen wäre unsere Gesellschaft um so vieles ärmer", betonte der designierte Kanzler.

