"Jugend musiziert" endet – "Enorm hohes Niveau"

Oldenburg/Berlin (MH) – Der Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" hat eine positive Bilanz der 59. Ausgabe gezogen. "Das musikalische Niveau war enorm hoch", sagte der Vorsitzende der Jury und des Projektbeirats, Ulrich Rademacher, am Donnerstag in Oldenburg. Nach 1.500 Wertungsspielen seit dem 2. Juni vergaben die Juroren an 531 Teilnehmer einen 1. Preis, an 759 einen 2. Preis und an 616 einen 3. Preis.

Die 2.300 Musiker im Alter zwischen 13 und 27 Jahren (bei den Vokalkünstlern) wetteiferten in den Solo-Kategorien Streichinstrumente, Akkordeon, Schlagzeug (Percussion, Mallets) und Gesang (Pop) und den Ensemble-Kategorien Klavier-Kammermusik, Duos aus Klavier und Blasinstrument, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble, Bağlama-Ensemble und Hackbrett-Ensemble sowie Besondere Besetzung Alte Musik.

"Große Emotionen und Wiedersehensfreude prägten den diesjährigen Wettbewerb", erklärte Rademacher. Erstmals seit 2019 spielten die Nachwuchstalente wieder live und vor Publikum. Die Teilnehmerzahl am Bundeswettbewerb sei trotz Corona in etwa gleichgeblieben, betonte der Juryvorsitzende. "Die Anmeldungen auf der Regionalebene sind jedoch zurückgegangen. So wird es unsere Aufgabe sein, auch von der Bundesebene aus die Regionalausschüsse zu unterstützen."

Der 2020 in Freiburg geplante Bundeswettbewerb war wegen der Pandemie abgesagt worden. Im vorigen Jahr fand "Jugend musiziert" erstmals per Video statt. Im Mai bewerteten die Juroren die Wertungsspiel-Aufnahmen von 2.250 Teilnehmern in den Solo- und Duo-Kategorien. Die größeren Ensembles traten im September in Bremen in Präsenz auf.

"Jugend musiziert" wird seit 1964 jährlich vom Deutschen Musikrat ausgerichtet. Nach Angaben der Veranstalter ist es einer der größten Wettbewerbe für junge Musiker in Europa. Bis heute hätten mehr als 750.000 Kinder und Jugendliche auf Regional-, Landes- und Bundesebene teilgenommen.

Der 60. Bundeswettbewerb soll vom 25. Mai bis zum 1. Juni 2023 in Zwickau und Umgebung stattfinden.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu "Jugend musiziert"

Links:

➜ https://www.jugend-musiziert.org