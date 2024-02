Tonhalle Düsseldorf: Neuer Dirigent für Jugendorchester

Düsseldorf/Berlin (MH) – Die drei Nachwuchsorchester der Düsseldorfer Tonhalle bekommen einen neuen Leiter: Der Dirigent und Pianist György Mészáros übernimmt die Position zum 1. Juli 2024, wie das Haus am Mittwoch mitteilte. Der 40-Jährige folgt auf Ernst von Marschall, der zum Ende der Saison in den Ruhestand geht. Das Auswahlgremium entschied sich unter mehr als 150 Bewerbern aus dem deutschsprachigen Raum, Europa, den USA und Asien einstimmig für den gebürtigen Ungarn.

Mészáros ist aktuell Erster Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor am Landestheater Detmold. Daneben hat er einen Lehrauftrag für Orchesterleitung an der Hochschule für Musik Detmold und leitet zahlreiche Projekte mit Kinder- und Jugendorchestern. Zudem ist er als Künstlerischer Leiter und Dirigent beim Kinderorchester NRW im Bereich Planung und Gestaltung der Familienkonzerte tätig.

Das 1967 an der Clara-Schumann-Musikschule gegründete Jugendsinfonieorchester Düsseldorf war zu seinem 40-jährigen Bestehen 2007 Bestandteil der Tonhalle geworden. Damit hat das Haus nach eigenen Angaben als erstes Konzerthaus Deutschlands ein eigenes Jugendsinfonieorchester in seinen Reihen etabliert. 1989 hatte Ernst von Marschall die Dirigentenposition übernommen. Im JSO musizieren rund 100 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren. Mitglieder der Düsseldorfer Symphoniker betreuen die einzelnen Orchestergruppen. Pro Saison werden meist zwei bis drei Konzertprogramme erarbeitet und in der Tonhalle oder auf Orchesterreisen aufgeführt. Neben dem JSO hat von Marschall 2008 das "Ü16" mit rund 70 jungen Musikern und 2010 das Kinderorchester mit knapp 50 Mitgliedern gegründet.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Tonhalle Düsseldorf

Link:

➜ http://www.tonhalle.de