Benjamin Reiners wird Generalmusikdirektor in Chemnitz

Chemnitz/Berlin (MH) – Die Theater Chemnitz bekommen einen neuen Generalmusikdirektor und Chefdirigenten der Robert-Schumann-Philharmonie. Benjamin Reiners übernimmt den Posten zur Spielzeit 2025/26, teilte das Fünfspartenhaus am Mittwoch mit. Der gebürtige Duisburger (Jahrgang 1983) folgt auf Guillermo García Calvo, dessen Vertrag im Sommer 2023 nach sechs Jahren ausgelaufen ist.

Reiners wirkt seit 2019 und noch bis Ende der aktuellen Spielzeit in gleicher Position am Theater Kiel. An den Theatern Chemnitz leitete er im Herbst 2023 einen Ballettabend. In der Saison 2024/25 werde er bereits Projekte mit der Robert-Schumann-Philharmonie und an der Oper Chemnitz übernehmen, hieß es. Seine Pläne als Generalmusikdirektor will er in der kommenden Woche vorstellen.

Reiners begann seine Laufbahn als Solorepetitor und Kapellmeister am Münchner Gärtnerplatztheater. 2011 wechselte er als 2. Kapellmeister an die Staatsoper Hannover, wo er nach zwei Spielzeiten zum 1. Kapellmeister avancierte. 2016 wurde er stellvertretender GMD und 1. Kapellmeister am Nationaltheater Mannheim, ehe er 2019 in Kiel antrat.

