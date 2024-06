Festspiele MV verlängern mit Intendantin Haselböck

Schwerin/Berlin (MH) – Ursula Haselböck bleibt fünf weitere Jahre Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Ihr bis Sommer 2025 laufender Vertrag wurde vorzeitig verlängert, sagte Gründungsintendant und Gesellschafter Matthias von Hülsen am Dienstag in Schwerin. Haselböcks Arbeit überzeuge nicht nur die Gremien des Festivals, sondern begeistere auch das Publikum. "Sie steht für die Mission der Festspiele, Musik in höchster Qualität in alle Winkel des Landes zu bringen."

Die Intendantin habe trotz der Pandemie neue Ideen verwirklicht, dabei das Festival zusammengehalten, weiterentwickelt und zugleich an Bewährtem festgehalten, erklärte von Hülsen. "Weiterhin wird sie dafür sorgen, dass Jung und Alt, Groß und Klein und Einheimische wie Touristen unvergessliche musikalische Eindrücke mitnehmen."

Die 1981 in Wien geborene Haselböck sagte, sie freue sich darauf, die Festspiele mit dem Team weiterhin zu gestalten. "Ganz sicher kann gerade in ruckeligen Zeiten wie diesen die vielbeschworene Kraft der Musik etwas zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und dem kulturellen Selbstverständnis beitragen und gleichzeitig Mecklenburg-Vorpommern überregional strahlen lassen." Dieser Aufgabe wolle sie sich gerne weiterhin widmen.

In Haselböcks 2020 begonnene Amtszeit fallen programmatische Neuerungen wie der Themenschwerpunkt "Nicht ganz klassisch" und die Jazzreihe "Grenzgänge", aber auch die Pflege renommierter Programme wie "Junge Elite", einem Podium für Stars von morgen, aus dem eine langjährige Zusammenarbeit mit Künstlern wie Daniel Müller-Schott, Daniel Hope oder Julia Fischer hervorgegangen ist.

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zählen zu den drei führenden klassischen Musikfestivals in Deutschland. In diesem Jahr beginnen sie am 14. Juni. Bis zum 15. September sind rund 130 Konzerte an 92 Spielorten in dem ganzen Bundesland geplant.

