Oper Halle: Intendant Sutcliffe bleibt bis 2031

Halle/Berlin (MH) – Der Intendant der Oper Halle, Walter Sutcliffe, bleibt fünf weitere Jahre im Amt. Wie das Haus am Montag mitteilte, hat der Aufsichtsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle den Vertrag des Briten bis zum 30. Juni 2031 verlängert.

Sutcliffe hat die künstlerische Leitung der halleschen Oper seit der Spielzeit 2021/22 inne. Damals übernahm er die Nachfolge von Florian Lutz, der an das Staatstheater Kassel gewechselt war. Vor seiner Berufung nach Halle war Sutcliffe in gleicher Position an der Northern Ireland Opera tätig.

Auch den Intendanten des Puppentheaters Halle, Christoph Werner, hat der Aufsichtsrat bis 2031 bestätigt. Werner leitet die Sparte seit 1995.

Zu den Bühnen Halle gehören seit 2009 die Oper, die Staatskapelle, das Neue Theater, das Puppentheater und das Thalia Theater.

