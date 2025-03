Polar Music Prize 2025 geht an Barbara Hannigan

Stockholm/Berlin (MH) – Der Polar Music Prize 2025 geht an die Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan sowie an die britische Rockgruppe Queen und den US-amerikanischen Pianisten und Jazzmusiker Herbie Hancock. Die Kanadierin sei "bekannt für ihre innovativen Orchesterprogramme, die Klassik und Zeitgenössisches auf dramatische und authentische Weise verbinden", erklärte Kuratoriumsmitglied und Geschäftsführerin Marie Ledin am Dienstag. Die Preise werden am 27. Mai in Stockholm überreicht.

Ihre außergewöhnliche Musikalität und ihr Mut machten die Grammy-Preisträgerin Hannigan zu einer der weltweit bedeutendsten Interpretinnen zeitgenössischer klassischer Musik, hieß es in der Begründung. "Sie ist immer bereit, die Grenzen zu überschreiten und hat ein einzigartiges Talent, den Horizont des Hörers mit der Musik zu erweitern, die sie programmiert, aufführt und aufnimmt."

Der Polar Music Prize wird seit 1992 jährlich an einen klassischen Künstler und einen Popmusiker vergeben. Er wurde 1989 von Stig Anderson, dem ehemaligen Manager der schwedischen Pop-Gruppe ABBA, gestiftet. Die Königliche Schwedische Musikakademie verwaltet den Preis und bestimmt die Jury.

Die Auszeichnung gilt als inoffizieller Nobelpreis für Musik und ist mit jeweils einer Million schwedischen Kronen (rund 90.943 Euro) dotiert. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Nikolaus Harnoncourt, Isaac Stern, Renée Fleming, Anne-Sophie Mutter, das Ensemble intercontemporain und zuletzt Esa-Pekka Salonen.

