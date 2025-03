Theater Hagen: Lang-Lessing als GMD empfohlen

Hagen/Berlin (MH) – Sebastian Lang-Lessing soll neuer Generalmusikdirektor des Theaters Hagen werden. Der Theater-Aufsichtsrat empfiehlt dem Stadtrat die Ernennung des gebürtigen Gelsenkircheners ab der Spielzeit 2025/26, wie das Haus am Mittwoch mitteilte. Mit Lang-Lessing habe man "einen Dirigenten von internationalem Rang für Hagen begeistern" können, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Röspel.

Der designierte Generalmusikdirektor soll die Nachfolge von Joseph Trafton übernehmen, der das Amt seit 2017 innehat. Ursprünglich hatte der Stadtrat Hermes Helfricht für den Posten bestellt. Dieser hat jedoch seinen Vertrag wieder aufgelöst und wird im Herbst 2025 stattdessen Generalmusikdirektor am Theater Erfurt.

Der 1966 geborene Lang-Lessing studierte in Hamburg. 1993 berief ihn Intendant Götz Friedrich an die Deutsche Oper Berlin, wo er als jüngster Dirigent dieser Bühne fest engagiert wurde. 1998 übernahm er die Position des Musikdirektors am Opernhaus in Nancy. Von 2004 bis 2011 war er Chefdirigent des Tasmanian Symphony Orchestra in Australien. Ab 2009 wirkte er als Musikdirektor der San Antonio Symphony. Zuletzt hatte er von 2020 bis 2024 die gleiche Position bei der Korean National Opera in Seoul inne.

