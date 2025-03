Zwei Gewinner beim Telemann-Wettbewerb

Magdeburg/Berlin (MH) – Der US-amerikanische Gambist Thomas Fields hat beim Internationalen Telemann-Wettbewerb in Magdeburg in der Kategorie historische Streichinstrumente gewonnen. Den 1. Preis in der Kategorie Kammermusikensembles erhielt am Sonntag das Ensemble Zulèia mit Léna Ruisz, Barockvioline (Ungarn), Bianca Cucini, Viola da gamba (Italien) und Zuguang Xiao, Cembalo (China). Der Wettbewerb wurde erstmals in seiner Geschichte in zwei Kategorien ausgetragen.

Auf den 2. Platz kamen die italienische Barockviolinistin Anna Maddalena Ghielmi sowie das Barque Ensemble aus Polen mit Radosław Orawski, Traversflöte/Blockflöte, Kacper Szpot, Barockvioline, Anna Agata Cierpisz, Barockcello und Monika Barbara Stachowiak, Cembalo. Der 3. Preis ging an Ayano Shigematsu, Barockvioline (Japan) sowie an das Ensemble Il Corisino mit Josefa Winterfeld, Oboe/Blockflöte (Deutschland), Priscila Rodrigues Silva Santos, Barockvioline (Brasilien), Charlotte Höhler, Barockviola (Frankreich), Tirza Albach, Viola da gamba (Deutschland) und Adam Slimani, Cembalo (Frankreich). Alle Preisträger bekommen zudem Konzerteinladungen zu den Magdeburger Telemann-Festtagen und anderen Veranstaltungen. Darüber hinaus gab es weitere Sonderpreise.

Die Jury würdigte das sehr anspruchsvolle und vielfältige Programm des Wettbewerbs. Dieser Jahrgang zeige ein äußerst farbenreiches Bild und widerspiegele einen guten Eindruck des hohen Niveaus der Studiengänge für Alte Musik an verschiedenen Hochschulen, resümierte der Jury-Vorsitzende Barthold Kuijken: "Wir hören jetzt die Zukunft der Alten Musik".

Der Telemann-Wettbewerb wird seit 2001 veranstaltet. Er findet alle zwei Jahre statt, jeweils im Wechsel mit den Telemann-Festtagen. Die nächste Ausgabe wird im März 2027 veranstaltet und für historische Holzblasinstrumente ausgeschrieben. Der Komponist Georg Philipp Telemann wurde 1681 in Magdeburg geboren. Er starb 1767 in Hamburg.

(wa)

