Rheingau Musik Preis an Sänger Thomas Quasthoff

Oestrich-Winkel/Berlin (MH) – Der diesjährige Rheingau Musik Preis geht an den Sänger Thomas Quasthoff. Die Auszeichnung sei höchste Anerkennung für dessen Lebenswerk und fortwährende künstlerische Strahlkraft, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll Quasthoff im Rahmen seines Konzerts am 26. August im Kurhaus Wiesbaden verliehen werden.

Der 65-Jährige sei eine herausragende Künstlerpersönlichkeit unserer Zeit, hieß es in der Begründung. "Seit nunmehr fünf Jahrzehnten prägt er mit seiner einzigartigen Bassbariton-Stimme die internationale Musikwelt und hat mit seiner unvergleichlichen Ausdruckskraft und stilistischen Vielseitigkeit Maßstäbe gesetzt." Quasthoffs unermüdliches Engagement für das Lied und seine Förderung junger Musiker hätten das Genre nachhaltig bereichert und Generationen von Künstlern inspiriert. Nach dem Beenden seiner klassischen Gesangskarriere habe er mit dem Jazz ein neues Kapitel aufgeschlagen und begeistere weiterhin sein Publikum. Neben seinem künstlerischen Wirken beeindrucke Quasthoff durch seine positive Lebenseinstellung und seine Menschlichkeit.

Hessens Kulturminister Timon Gremmels (SPD), dessen Haus das Preisgeld zur Verfügung stellt, erklärte, Quasthoffs Stimme treffe ins Herz. "Er begeistert uns mit grandiosem kreativem Können, einem scharfen Auge für musikalische Nuancen und Courage. Seine Karriere ist nicht nur von musikalischen Erfolgen geprägt, sondern auch vom Engagement für den Nachwuchs."

Der Rheingau Musik Preis wird heuer zum 32. Mal vergeben. Bisherige Preisträger waren unter anderem der lettische Geiger Gidon Kremer (1996), die Internationale Bachakademie Stuttgart (2000), der Windsbacher Knabenchor (2007), die Lautten Compagney (2012) und im vorigen Jahr die Geigerin Julia Fischer.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Rheingau Musik Festival

Link:

➜ https://www.rheingau-musik-festival.de