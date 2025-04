Händel-Haus Halle hat neuen Direktor

Halle/Berlin (MH) – Die Stiftung Händel-Haus in Halle (Saale) hat einen neuen Direktor. Florian Amort hat das Amt im Geburtshaus des Komponisten Georg Friedrich Händel am Dienstag angetreten, wie die Stadt mitteilte. Der 32-Jährige übernimmt auch die Intendanz der Händel-Festspiele.

"Er bringt trotz seiner noch jungen Jahre sowohl praktische Festspiel-Erfahrung als auch einen fundierten musikwissenschaftlichen Hintergrund mit", sagte die Kultur-Beigeordnete der Stadt Halle, Judith Marquardt. Amort war seit 2022 Chefdramaturg der Bregenzer Festspiele. Beim Händel-Haus folgt er auf den im Februar verstorbenen Interimsleiter Bernd Feuchtner. Dieser war im Mai 2023 als Ersatz für den erkrankten Clemens Birnbaum verpflichtet worden.

Der in Berchtesgaden geborene Amort studierte Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Geschichte und Katholische Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien und Konzertdramaturg am Brucknerhaus Linz.

Amort dankte dem Kuratorium der Stiftung Händel-Haus für das Vertrauen. "Händel war ein Komponist von unermüdlicher Neugier – kühn, experimentierfreudig und stets auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen", erklärte der neue Direktor und fügte hinzu: "Mit genau diesem Geist möchte ich meine Arbeit hier beginnen: mit Offenheit für neue Perspektiven, mit Respekt für die Tradition und mit der Überzeugung, dass Händels Musik uns heute noch bewegt."

Der Komponist Georg Friedrich Händel (1685-1759) wurde in Halle geboren. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in London, wo er auch starb. In die Saale-Stadt kommen jährlich Tausende Menschen aus dem In- und Ausland eigens wegen seiner Musik.

