Thielemann nun Ehrendirigent der Staatskapelle Dresden

Dresden/Berlin (MH) – Die Sächsische Staatskapelle Dresden hat Christian Thielemann zum Ehrendirigenten ernannt. Damit würdige man dessen prägendes Wirken und seine außerordentlichen Verdienste als Chefdirigent, wie der Klangkörper am Montag mitteilte. Die Verleihung fand im Rahmen des 12. Symphoniekonzerts am Sonntagabend statt, mit dem Thielemann sich als Chefdirigent verabschiedete.

Der gebürtige Berliner hatte das Amt zur Saison 2012/13 übernommen. "Unser Dank gilt Ihrer künstlerischen Handschrift, die in den letzten Jahren unser Orchester geprägt und vorangebracht hat", erklärte Orchestervorstand Friedwart Dittmann bei der Verleihung. Dies verbinde man "mit der herzlichen Bitte, als unser Gast an dieses Pult zurückzukehren". Im August wechselt Thielemann als Generalmusikdirektor an die Berliner Staatsoper Unter den Linden. Seine Nachfolge in Dresden übernimmt der Italiener Daniele Gatti.

Thielemann ist erst der dritte Dirigent, dem der Ehrentitel verliehen wurde. 1990 ernannte die Staatskapelle den 2013 verstorbenen Sir Colin Davis zum ersten Ehrendirigenten in ihrer Geschichte. Herbert Blomstedt, ehemaliger und langjähriger Chefdirigent des Orchesters, erhielt den Titel im Jahr 2016.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Staatskapelle Dresden

Link:

➜ http://www.staatskapelle-dresden.de