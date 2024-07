René Jacobs erhält Bremer Musikfest-Preis

Bremen/Berlin (MH) – Der Countertenor und Dirigent René Jacobs erhält den Musikfest-Preis Bremen 2024. Damit würdige man die Verdienste des 77-Jährigen für das Festival, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die undotierte Auszeichnung soll dem Belgier am 5. September bei einem nicht öffentlichen Empfang nach seinem Konzert in Verden verliehen werden. Im dortigen Dom führt er mit dem B’Rock Orchestra, der Zürcher Sing-Akademie und Gesangssolisten die Missa solemnis von Ludwig van Beethoven auf.

Jacobs gehöre seit Jahrzehnten zu den prägenden Protagonisten der flämisch-niederländischen Originalklang-Bewegung, hieß es in der Jury-Begründung. Werke vom Frühbarock bis zur Romantik unterziehe er durch Pioniergeist sowie tiefgründiges Studium der Partituren und historischen Quellen einer mitreißenden Neubelichtung. "Mit sicherem Gespür für ausgewogene Kräfteverhältnisse und eine damit einhergehende Balance zwischen allen Beteiligten schafft er richtungsweisende, spannungsgeladene Interpretationen, die eine immer garantierte Durchhörbarkeit im instrumental-vokalen Geschehen ermöglichen, dabei tradierte Hörgewohnheiten erfrischend aufbrechen und mit bisher verborgenen oder so noch nicht gehörten Details aufwarten."

Der Musikfest-Preis Bremen wird seit 1998 jährlich an bedeutende Solisten, Ensembles, Orchester und Dirigenten verliehen, die durch ihr herausragendes künstlerisches Wirken in der internationalen Musikwelt eigenständige Akzente gesetzt und das Profil des Musikfests entscheidend mitgeprägt haben. Preisträger der vergangenen Jahre waren unter anderem Jessye Norman, Nikolaus Harnoncourt, Sir András Schiff, Marc Minkowski, Hélène Grimaud, Masaaki Suzuki, Janine Jansen, Rolando Villazón und zuletzt Martin Grubinger.

