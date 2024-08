Mutter und Barenboim im Gästebuch von Wiesbaden

Wiesbaden/Berlin (MH) – Die Musiker Anne-Sophie Mutter und Daniel Barenboim haben sich in das Gästebuch der Stadt Wiesbaden eingetragen. "Es ist eine große Ehre für Wiesbaden, solch herausragende Persönlichkeiten der Musikwelt willkommen zu heißen", sagte Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) laut einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Violinistin und der Pianist und Dirigent hätten mit ihrem Engagement und ihrer Virtuosität Generationen von Musikliebhabern inspiriert. Die Eintragung in das Gästebuch, die bereits am Dienstagabend stattfand, sei "ein wertvoller Beitrag zur kulturellen Geschichte unserer Stadt", betonte der Oberbürgermeister.

Mutter und Barenboim traten anschließend beim Rheingau Musik Festival (RMF) auf. Auf dem Programm standen das Violinkonzert von Johannes Brahms sowie die Sinfonie Nr. 8 von Franz Schubert mit dem von dem Dirigenten mitgegründeten West-Eastern Divan Orchestra. Das Zusammentreffen der beiden Künstler sei ein Höhepunkt des diesjährigen Festivals, sagte Intendant Michael Herrmann. "Ihre Musik verbindet Menschen über Grenzen hinweg und schafft unvergessliche Momente."

Das Rheingau Musik Festival zählt zu den bedeutendsten Festivals für klassische Musik in Europa. Die 37. Ausgabe dauert noch bis zum 7. September 2024. Im vergangenen Jahr hat das RMF nach Veranstalterangaben einen Verkaufsrekord erreicht. Für die 164 Konzerte seien etwa 130.200 Eintrittskarten (einschließlich Sponsoren- und Pressekarten sowie Weihnachtskonzerte) vergeben worden, hieß es.

