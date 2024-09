Clasart Classic präsentiert das Programm der „Met live im Kino“-Saison 2024/2025

Die preisgekrönte Veranstaltungsreihe MET LIVE IM KINO startet die Saison 2024/2025 am 5. Oktober mit einem Knaller: Benjamin Bernheim, der das Kinopublikum in der vergangenen Saison mit seinem umwerfenden Roméo geradezu im Sturm erobert hat, übernimmt die Titelrolle in Offenbachs LES CONTES D’HOFFMANN (Hoffmans Erzählungen) in der farbenfrohen Inszenierung von Bartlett Sher.

Noch im Oktober folgt die Neuinszenierung der zeitgenössischen Oper GROUNDED der amerikanischen Komponistin und zweifachen Tony-Award Gewinnerin Jeanine Tesori. Im Zentrum der Handlung steht eine F-16-Pilotin, die wegen einer ungeplanten Schwangerschaft in den Drohnendienst versetzt wurde. Die Oper wirft einen ungeschönten Blick auf den seelischen Tribut, den ein Drohnenkrieg zur Folge hat. Diese anspruchsvolle Partie übernimmt die aufstrebende Sopranistin Emily D’Angelo.

Im November 2024 bzw. im März 2025 übernimmt Lise Davidsen, die neue Primadonna an der Met, die Titelrolle in Puccinis TOSCA und Beethovens FIDELIO. Dazwischen zeigt MET LIVE IM KINO im Januar 2025 Michael Mayers Neuinszenierung von Verdis AIDA mit Angel Blue und Piotr Beczała in den Hauptrollen. Mit Mozarts LE NOZZE DI FIGARO folgt im April das mit Spannung erwartete Debut der deutschen Dirigentin Joana Mallwitz am Pult des Metropolitan Orchestra.

Im Mai dirigiert Musikdirektor Yannick Nézet-Séguin Strauss' einaktige Oper SALOME in einer Neuinszenierung von Claus Guth, einem der führenden Opernregisseure Europas. Er gibt der biblischen Geschichte einen psychologisch einfühlsamen Anstrich, reich an Symbolik und subtilen Schattierungen. Im Mittelpunkt stehen die Sopranistin Elza van den Heever in der Rolle der missbrauchten und verstörten Antiheldin, die den Kopf von Jochanaan fordert, gesungen von Publikumsliebling Peter Mattei. Die Saison endet mit einem Wiedersehen mit der großartigen Aigul Akhmetshina als Rosina in Rossinis IL BARBIERE DI SIVIGLIA, die damit den Beweis erbringt, dass sie nicht nur in ihrer Paraderolle Carmen glänzt, sondern auch Komödie aus dem Effeff beherrscht.

So kommt auch in der kommenden Saison das unverwechselbare Flair des berühmten Opernhauses direkt und live in deutsche und österreichische Kinos.

Die neue Saison wird in Deutschland und Österreich auf über 200 Leinwände übertragen.

Der Kartenvorverkauf für die Übertragungen der Saison 2024/2025 hat in den Kinos begonnen. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Information finden sich unter www.metimkino.de.

Das Programm:

05. Oktober: Offenbach LES CONTES D’HOFFMANN (Benjamin Bernheim, Pretty Yende)

19. Oktober: Tesori GROUNDED (Emily D’Angelo, Ben Bliss)

23. November: Puccini TOSCA (Lise Davidsen, Freddie De Tommaso, Quinn Kelsey)

25. Januar: Verdi AIDA (Angel Blue, Piotr Beczała, Judit Kutasi)

15. März: Beethoven FIDELIO (Lise Davidsen, David Butt Philip, René Pape)

26. April: Mozart LE NOZZE DI FIGARO (Federica Lombardi, Joshua Hopkins)

17. Mai: Strauss SALOME (Elza van den Heever, Peter Mattei)

31. Mai: Rossini IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Aigul Akhmetshina, Jack Swanson)

Originaltext unter alleiniger inhaltlicher Verantwortung von Clasart Classic

Rückfragen und Kontakt:

Clasart Classic

Katja Raths, Head of Clasart Classic

Tel: +49 (0) 89 999 513 421

Email: katja.raths@leoninestudios.com